Captain Marvel 2 è entrato ufficialmente in fase di lavorazione con l’ingaggio di Megan McDonnell, autrice della sceneggiatura della serie Disney+ WandaVision, in trattative per siglare l’accordo.

Fonti dell’Hollywood Reporter sostengono che Anna Boden e Ryan Fleck, che hanno scritto e diretto il primo film, non torneranno a occuparsi del sequel ma sono in trattative per restare nell’universo Marvel, forse dirigendo una serie per Disney+.

Per il sequel i Marvel Studios sono ora alla ricerca di una regista che dovrà mettersi subito all’opera vista l’intenzione di far uscire il film nel 2022. Al momento le date dei Marvel previsti per quell’anno sono le seguenti:

Film Marvel senza titolo – 18 febbraio 2022

– 18 febbraio 2022 Black Panther II – 6 maggio 2022

– 6 maggio 2022 Film Marvel senza titolo – 29 luglio 2022

– 29 luglio 2022 Film Marvel senza titolo – 7 ottobre 2022

È ancora presto per scoprire i dettagli della storia, ma l’ambientazione questa volta sarà nel presente e non più negli anni ’90.

Fonte: THR