1917, alla scoperta delle location del film di Sam Mendes

È da ieri nei cinema dello stivale 1917, il film di Sam Mendes che si appresta a essere uno dei protagonisti della prossima notte degli Oscar forte delle sue dieci nomination. tra le quali Miglior Film, Miglior Regia e Migliore Fotografia

La pellicola distribuita da 01, come vi abbiamo raccontato poco fa, ha esordito al primo posto del box office nazionale scalzando, dal prim posto, Me contro te – il film: la vendetta del Signor S.

Ieri, grazie alle interessanti informazioni contenute nel pressbook della pellicola, abbiamo parlato di uno degli aspetti che contribuiscono a rendere davvero particolare, ovvero come Sam Mendes e il suo cast tecnico hanno lavorato per far sì che 1917 sia stato girato e montato per apparire come un unico piano sequenza.

Oggi andiamo alla scoperta delle location che hanno ospitato le riprese dell’acclamato film di Sam Mendes, 1917.

1917 di Sam Mendes, dalla Scozia all’Inghilterra sudoccidentale, le location di una storia epica

Girato in Inghilterra, le location di 1917 comprendono i Govan Docks di Glasgow, in Scozia, il fiume Tees nel nord dell’Inghilterra, una cava in disuso nell’Oxfordshire, il Bovingdon Airfield nell’Hertfordshire e la pianura di Salisbury nel Wiltshire, dove il Ministero della Difesa possiede 40,000 ettari di terreno.

Complessivamente, durante la produzione, la lunghezza delle trincee scavate a Bovingdon e Salisbury ha raggiunto 1 chilometro e mezzo.

Bovingdon, Hertfordshire

L’aerodromo militare di Bovingdon è stato scelto per la sua prossimità agli Shepperton Studios e per la sua vastità (24 ettari). L’altezza delle costruzioni presenti nel set, doveva essere monitorata per via dei Servizi di Traffico Aereo Nazionale in un campo aereo limitrofo. Nel gennaio 2019 i dipartimenti artistici, delle costruzioni e del verde si sono recati sul posto per iniziare la preparazione del film; il luogo è tornato al suo stato originale ed è stato restituito alla proprietà, all’inizio di settembre. Le trincee di Bovingdon sono state realizzate con l’argilla e misuravano 600 metri.

Le trincee degli Alleati

Per concepire le trincee della linea del fronte, il dipartimento artistico ha svolto ricerche e sopralluoghi, scoprendo che le trincee degli Alleati erano caratterizzate da diverse tecniche di costruzione. Le trincee della linea del fronte, che sono state ricostruite, erano quasi del tutto simili in ampiezza a quelle in cui i

soldati combatterono la Prima Guerra Mondiale.

Prima di tutto sono stati presi in considerazione la sicurezza e il drenaggio. Poiché tutte le trincee avevano angoli di 15 gradi, era necessario un puntellamento. Le pareti di terriccio sono state arginate con assi e pali, per evitare che crollassero. Inoltre sono stati usati vari materiali per coprire e rifinire la struttura: legno ruvido e verniciato, lastre di intonaco, ferro corrugato e sacchi di sabbia. Le reti metalliche e gli steccati sono stati invecchiati per conferire un aspetto più usurato.

La Terra di Nessuno

Il set della Terra di Nessuno era diviso in due sezioni: la sezione principale e il lato del grande cratere provocato dalla bomba. C’era anche un altro piccolo segmento che si estendeva dal lato posteriore del grande cratere fino alle trincee della linea del fronte tedesco. È stato ricreato un vasto e cupo paesaggio pieno di

fango, crateri, filo spinato, e cosparso dai cadaveri dei soldati e dei cavalli. Il vasto set all’aperto è stato scansionato dalla squadra VFX per un eventuale utilizzo in postproduzione.

Le trincee tedesche

Le trincee tedesche differivano da quelle degli alleati in vari modi, ma principalmente nelle dimensioni. Durante la Prima Guerra Mondiale, le trincee scavate erano più profonde e più ampie. Inoltre furono utilizzati diversi materiali di rinforzo come il cemento e le casseforme di legno. I tedeschi crearono anche tunnel molto più profondi e più ampi rispetto a quelli degli alleati, per garantire una maggiore protezione alle truppe costrette a restare per lunghi periodi al loro interno. La lunghezza delle trincee tedesche nel film, è di circa 100 metri.

