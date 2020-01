Colin Farrell è stato un ospite del Jimmy Kimmel Live! per parlare di The Gentlemen, di Guy Ritchie, ma la conversazione si è naturalmente spostata anche su Batman, di cui l’attore ha letto la sceneggiatura.

A dispetto di quanto detto a Ellen, l’attore ha spiegato che arriverà sul set fra tre settimane:

[Matt Reeves] ha scritto una sceneggiatura davvero bella, cupa e commovente; è davvero splendida. […] È tutto molto segreto, ma lo script è bellissimo ed è evidente quanto Matt tenga al progetto. Stiamo ancora definendo gli ultimi dettagli per l’aspetto del personaggio.

A quel punto Kimmel ha fatto notare che il Pinguino è giusto un po’ più basso e più grasso di Farrell, così l’attore ha risposto:

Sì, ma ho ancora un po’ di tempo per mangiare e accorciarmi. Mancano circa tre settimane alle riprese, ma sono un fanatico e posso fare qualche danno in tre settimane.

Intanto da Batman on Film arrivano alcune voci sul film che vi invitiamo pertanto a prendere con le pinze. Secondo il sito, presto avremo un primo sguardo al costume del Cavaliere Oscuro e alla sua Batmobile che sarà diversa da tutte quelle che abbiamo visto in passato.

A quanto pare, inoltre, il Bruce Wayne che vedremo nel film sarà l’unico artefice del suo costume.

La produzione si sposterà presto anche in Scozia, perciò magari avvisteremo l’iconica autovettura del vigilante tra le stradine scozzesi.

The Batman uscirà il 21 giugno 2021.

Della trama del nuovo film non sappiamo ancora nulla, se non qualche voce uscita alcune settimane fa secondo cui un giovane Batman indagherà su alcune misteriose morti a Gotham City e dovrà scavare in profondità nell’oscurità della metropoli per scoprire indizi e risolvere una possibile cospirazione legata alla storia di Gotham e ai suoi criminali.

Gli attori ufficialmente confermati per il film sono Robert Pattinson per la parte di Batman, Zoë Kravitz per quella di Catwoman, Paul Dano per l’Enigmista (“Edward Nashton”), Jeffrey Wright per il Commissario Gordon, Colin Farrellper il Pinguino, Andy Serkis in quella di Alfred Pennyworth, John Turturro sarà Carmine Falcone. Nel cast anche Jayme Lawson.

A produrre la pellicola vi sarà Dylan Clark (produttore della trilogia del Pianeta delle Scimmie). Alla sceneggiatura, insieme a Reeves, anche Mattson Tomlin.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!