Si torna a parlare del sequel di, l’ibrido di live action e animazione prodotto dallae uscito nelle sale nel 2007.

A parlarne è stato uno dei protagonisti del film James Marsden in un’intervista con ComicBook. L’attore si è detto speranzoso, ma non ha saputo fornire aggiornamenti consistenti sullo stato dei lavori:

Le possibilità cominciano a diminuire [per Come d’incanto 2] perché ne stanno parlando da secoli, ma spero si faccia. Credo stiano cercando di trovare la storia giusta, e mi pare che Amy sia interessata. Non ne abbiamo mai parlato, ma così mi è stato detto più volte. Comunque, ci sono già state false partenze in passato. Dovremmo cominciare quanto prima che sia troppo tardi.

Arrivato in sala nel 2007, Come d’incanto si è presto trasformato in una scommessa vinta dalla major: costato circa 85 milioni di dollari ne ha fruttati ben 340. Malgrado il successo, la Disney non lo ha trasformato in un franchise istantaneo tanto che la prima conferma “ufficiosa” di un sequel, potenzialmente intitolato Disenchanted, è arrivata solo a settembre del 2015.

Le ultime notizie sulla pellicola sono arrivate qualche anno fa, quando la casa di Topolino ha affidato la regia della pellicola ad Adam Shankman, il regista di Missione Tata, del remake di Grasso è bello e di Rock of Ages, ma in tal senso non ci sono stati aggiornamenti.

A quanto pare il film sarà ambientato dieci anni dopo il primo e vedrà Gieselle (Amy Adams) mettere in discussione la sua esistenza da “e vissero felici e contenti” facendo scattare una serie di eventi che sconvolgerà sia la vita degli abitanti del mondo reale che di quelli del reame animato di Andalasia.

Cosa ne pensate? Credete che il sequel di Come d’incanto prima o poi venga realizzato? Ditecelo nei commenti!