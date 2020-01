I registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno stupito pubblico e critica con il loro primo blockbuster –– e la cosa non è sfuggita ai Marvel Studios, che hanno già incontrato i registi per una riunione “conoscitiva“.

A rivelarlo sono stati i due registi in una recente intervista con Comicbook:

Guarda, non c’è niente di concreto. Ci siamo solo incontrati. Hanno detto di aver apprezzato il film e ci hanno chiesto: “Allora, che volete fare? Troviamo qualcosa per lavorare insieme”. Non c’è nulla in programma al momento, è stato solo un incontro. Vedremo se riusciremo a trovare qualcosa di forte.