Durante la cerimonia degli Oscar 2020 verrà ricordato il grande giocatore di basket morto domenica insieme a sua figlia Gianna e ad altre sette persone a causa dello schianto dell’elicottero su cui stavano volando.

La notizia è stata data all’The Sam Alex Radio Show (e confermata da Deadline): l’Academy sta pensando a un omaggio, non è chiaro se avverrà durante il segmento In Memoriam o in qualche altro modo. Bryant vinse l’Oscar nel 2018 per il miglior cortometraggio animato per Dear Basketball, realizzato insieme all’animatore Glen Keane con musiche di John Williams. Nonostante la statuetta, Bryant non è entrato a far parte dell’Academy.

Domenica numerosi cantanti hanno ricordato il cestista durante la cerimonia dei Grammy.

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

