Mancano pochissimi giorni al, la 54° edizione del colossale evento sportivo – finale del campionato della National Football League – durante il quale verranno mostrati un mucchio di spot televisivi.

L’evento, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli sportivi, ma anche dagli appassionati di cinema: durante la manifestazione, seguita da decine di milioni di americani, vengono infatti tradizionalmente trasmessi molte anteprime dei film più attesi dell’anno, la cui messa in onda ha un costo medio di 5 milioni di dollari.

Per le major, insomma, si tratta di una vetrina molto importante che però non tutte decidono di sfruttare come la Warner Bros. Pictures che anche quest’anno ha confermato la sua assenza assieme alla Sony Pictures: niente in vista allora per film come Wonder Woman 1984, Venom 2, Morbius, Bloodshot, Ghostbusters: Legacy, Tenet e Scoob!.

Tra i protagonisti dell’anno scorso ci sono stati Avengers: Endgame, Captain Marvel, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Toy Story 4, Alita: Angelo della Battaglia, Scary Stories to Tell in the Dark, Wonder Park e Noi.

E quest’anno? L’Hollywood Reporter giunge in nostro soccorso con i primi dettagli sul grande evento che per il 2020 dovrà fare i conti con qualche altro forfait. Gli studi cinematografici hanno infatti cominciato già da diversi anni ad acquistare spazi pubblicitari per il pre e il post-partita perché i prezzi per il “durante” continuano a lievitare: quest’anno uno spot costerà 5.6 milioni di dollari, 400.000 in più rispetto all’anno scorso.

I protagonisti quest’anno saranno la Disney, la Universal e la Paramount.

Non ci sono dettagli sui contenuti che mostrerà la casa di Topolino, ma all’appello potrebbero rispondere Mulan e i film d’animazione Onward e Soul. Sembra improbabile la presenza di Black Widow visto che l’ultimo sguardo è arrivato soltanto due settimane fa proprio in occasione di un altro evento sportivo. Sarà invece interessante scoprire se Disney+ deciderà di giocarsi le sue prime carte per The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision (Paul Bettany d’altro canto ha preannunciato che i fan avrebbero visto qualcosa “molto presto”).

Per quanto riguarda la Universal, lo studio mostrerà uno spot di Fast & Furious 9 (il cui primo trailer arriverà venerdì) e un primo sguardo a Minions: The Rise of Gru.

Nel pre-partita, la Paramount promuoverà A Quiet Place II (proprio come fatto due anni fa con il primo capitolo), Sonic – Il film e SpongeBob: Amici in fuga. Lo studio non si è sbilanciato invece sulla possibilità di promuovere Top Gun: Maverick, ma è possibile visto il rapporto in passato tra Tom Cruise e l’evento sportivo.

Il Super Bowl LIV avrà luogo domenica 2 febbraio 2020 all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida.