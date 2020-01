Eli Roth – di recente alla regia di Il mistero della casa del tempo – ha stretto un accordo con la 3BlackDot per sviluppare un nuovo progetto horror a 360° intitolato Clownpocalypse. Si tratta di un franchise multimediale che comprenderà lo sviluppo di un film, di un videogioco, di un evento dal vivo, di una mini-serie e di prodotti da collezione.

Roth figurerà come produttore ed è al momento alla ricerca di un regista che possa dirigere il film a partire dall’anno prossimo. Non ci sono dettagli sulla storia, ma queste sono le parole di Roth che hanno accompagnato l’annuncio:

Ho trascorso del tempo meraviglioso in compagnia di James Frey e dell’incredibile squadra della 3BlackDot. In ogni fase della lavorazione – dall’idea al prodotto – niente è mai stato troppo folle e tutto è stato realizzato al livello massimo.

Per anni la gente mi ha detto: “Non puoi fare una cosa simile in un gioco, è troppo folle”, mentre questa volta ho trovato dei collaboratori che mi hanno detto: “Spingiamoci ancora più in alto”. Stiamo realizzando un gioco, un film e un evento dal vivo senza l’interferenza della supervisione dei genitori o di uno studio: è così che si creano cose memorabili.

Si tratterà di un evento grosso, divertente e spaventoso per i giocatori, per i cinefili e per la gente che adora gli eventi dal vivo. La Clownpocalypse è in arrivo. Preparatevi.