Ricorderete bene che, per il ruolo di Kingo nel film suglidei Marvel Studios,ha subito una impressionante trasformazione fisica che ha testimoniato tempo fa con una foto postata sul suo profilo Instagram, uno scatto che è poi finito su Pornhub.

Lo stesso Nanjiani aveva fatto notare ai e alle sue follower, sempre tramite il suo, che il sito appena citato aveva usato la sua immagine come copertina della categoria “Muscular Men”, uno screenshot non “photoshoppatto”, secondo l’attore.

Qualche ora fa, l’attore è apparso come ospite allo show di Conan O’Brien dove ha rivelato al popolare conduttore di aver ricevuto in regalo dal celebre sito porno, un abbonamento premium della durata di 10 anni premettendo però che i suoi muscoli sono “inutili e puramente decorativi”:

Questi muscoli sono puramente decorativi. Non fanno davvero nulla. Mia moglie Emily mi chiede “Potresti aprire questo vasetto?” e io “Probabilmente no” […] Sto lì, dopo le mature e le MILF. Mi hanno dato 10 anni di abbonamento premium a Pornhub. Ora lo specifico perché ci sarà qualcuno che dirà “Perché devi pagare per il porno?” che no, non lavoro per Pornhub e non mi hanno pagato per dire questa cosa. Ma ora ho accesso a un mondo completamente nuovo! Il porno gratis è una figata, ma quello Premium… Potrei sviluppare dei folli feticismi nei prossimi 10 anni e prendermene cura!

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

