È il sito Full Circle Cinema a riportare la notizia secondo cui Taron Egerton sarebbe in trattative per entrare nel cast del remake della. Non è chiaro quale parte dovrebbe interpretare, ma viene da immaginare che si tratti di Seymour Krelborn, che nel film del 1986 diretto da Frank Oz venne interpretato da Rick Moranis.

Alla notizia si aggiunge, grazie a Jeff Sneider, la voce secondo cui Scarlett Johansson sia stata contattata per interpretare Audrey, mentre Billy Porter (Pose) potrebbe dar voce ad Audrey II.

Il cult del 1986 era a sua volta ispirato all’omonimo musical del 1982 di Alan Menken e Howard Ashman (il quale era basato sul film del 1960 diretto da Roger Corman).

Questa la trama:

Seymour, un timido commesso, porta nel retrobottega del negozio di fiori Mushnik una sconosciuta pianticella che in breve tempo cresce a dismisura rivelandosi una pianta carnivora proveniente da un altro pianeta. Seymour l’ha chiamata Audrey II, in omaggio a Audrey Prima, sua collega di lavoro. Dopo esseresene servito per sbarazzarsi del rivale in amore, il commesso capisce che dovrà per forza nutrire la pianta con i cadaveri delle persone per farla crescere sempre di più, mantendendola in salute ma trovandosi coinvolto in una lunga serie di efferati omicidi.