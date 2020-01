Kumail Nanjiani, uno dei protagonisti di, ha voluto dare qualche consiglio a Simu Liu in vista delle riprese di

“Simu è già in grandissima forma e farà ulteriori progressi” ha detto l’attore riferendosi alla prestanza fisica del collega. “Ci siamo incontrati al Comic-Con ed è stato gentilissimo. Il mio consiglio è di divertirsi. Può essere arduo quando giri progetti così colossali, vuoi restare concentrato e pertanto finisci per non godertela. Il mio consiglio allora è: divertiti e goditela“.

Intanto da Murphysmultiverse giungono alcune voci sulla storia. Stando al sito, che non ha ulteriori dettagli in merito, la pellicola segnerà il debutto degli agenti dell’MI-6 Leiko Wu, Clive Reston e Black Jack Tarr, ruoli che dovrebbero esser già stati assegnati.

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Le riprese si terranno quest’anno in Australia che ospiterà, a partire da agosto, anche quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu interpreterà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Per il momento attendiamo un annuncio ufficiale sulle riprese di Shang-Chi. Quanto attendete il film?

Fonte