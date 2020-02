Odio l’estate si mantiene in testa al box-office italiano sabato, dominando gli incassi con ben 1.1 milioni di euro e la miglior media della classifica (oltre 2.100 euro per sala). In tre giorni la commedia di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo sale a 1.8 milioni di euro, ben sopra i risultati di, l’ultimo film girato insieme dal trio (che chiuse la sua corsa a soli tre milioni con in mezzo il periodo natalizio).

Sale al secondo posto, visto il target per famiglie, Dolittle: il film con Robert Downey Jr. sabato raccoglie 744mila euro, salendo a 1.1 milioni di euro in tre giorni. Scende invece al terzo posto 1917, con 575mila euro e un totale finora di 3.8 milioni di euro.

Quarta posizione per Figli, con 313mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro, mentre al quinto posto Jojo Rabbit incassa 244mila euro e sale a 2.7 milioni complessivi. Sesta posizione per una nuova uscita, Il Diritto di Opporsi, che incassa 209mila euro e sale a 329mila euro in tre giorni.

Risale al settimo posto Me contro te: il film – La vendetta del Signor S., che incassa altri 175mila euro portandosi a quasi nove milioni di euro (oggi supererà il traguardo), mentre all’ottavo posto Piccole Donne incassa altri 132mila euro e sale a 5.3 milioni complessivi. Chiudono la top-ten due nuove uscite: al nono posto Judy incassa 116mila euro, per un totale di 183mila euro in tre giorni, mentre al decimo Underwater incassa 103mila euro e sale a 162mila euro in tre giorni. Odio l’estate – € 1.165.531 / € 1.854.718 Dolittle – € 744.505 / € 1.098.644 1917 – € 575.273 / € 3.822.252 Figli – € 313.181 / € 2.255.996 Jojo Rabbit – € 244.175 / € 2.693.246 Il diritto di opporsi – € 209.789 / € 329.205 Me contro te: il film – la vendetta del Signor S. – € 175.739 / € 8.977.084 Piccole donne – € 131.732 / € 5.321.461 Judy – € 116.376 / € 183.511 Underwater – € 103.243 / € 162.680

Potete commentare qui sotto o sul forum.

Fonte: Cinetel