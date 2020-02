Direttamente dei contenuti extra dell’enorme set dedicato alla Saga dell’Infinito dei Marvel Studios è approdato in rete un contenuto molto interessante da, cinecomic su Dio del Tuono uscito nelle sale nel 2013.

Un utente di Reddit ha infatti condiviso in rete dei frame relativi a una scena eliminata dal lungometraggio che mostrano Odino (Anthony Hopkins) sulla Terra insieme a suo figlio Thor.

Trovate i frame qua sotto:

Cosa ne pensate? Potete discuterne in questo topic del Forum Supereroi!

Questa la sinossi ufficiale del film:

Thor: The Dark World continua l’avventura sul grande schermo dedicata a Thor, il Mitico Vendicatore, ora impegnato a lottare per salvare la Terra e i Nove Regni da un tenebroso nemico che minaccia l’intero universo. Subito dopo gli eventi di Thor e The Avengers, il semi-dio combatte per ristabilire ordine nel cosmo… ma un’antica razza guidata dal malvagio Malekith ritorna ad avvolgere l’universo nell’oscurità. Davanti a un nemico che nè Odino nè Asgard sono capaci di affrontare, Thor deve imbarcarsi nel più pericoloso viaggio che abbia mai dovuto affrontare di persona, un viaggio che lo porterà a riunirsi con Jane Foster e lo costringerà a sacrificare ogni cosa per salvare tutti.