Oggi tocca, grazie a un utente di Reddit, a una sequenza alternativa di Avengers: Infinity War in cui Visione strappa il cuore a Gamma Corvi. La scena avrebbe dovuto svolgersi nel Sanctum Sanctorum di Doctor Strange, ma poi nel corso della lavorazione è stata scartata.

La seconda scena riguarda l’arrivo di Hela in Thor: Ragnarok, che in origine avrebbe dovuto incontrare Thor e Loki, e uccidere Odino (diventato un barbone) in un vicolo di New York.

Ecco, inoltre, uno scatto tratto da una scena scartata con Hulk nel laboratorio di Stark in cui sullo sfondo si nota una vecchia conoscenza, Dum-E!

L’inquadratura girata da Joss Whedon per Avengers: Age of Ultron con una controfigura di Captain Marvel. Durante le riprese il regista lottò per far apparire, a sorpresa, Carol Danvers fra la nuova squadra di Vendicatori. L’idea fu bocciata dai Marvel Studios.

e in una sequenza di che avrebbe visto la nascita di Smart Hulk. L’idea anche in questo caso fu scartata e rinviata al film successivo. Occhio di Falco, in una sequenza di pre-visualizzazione, che difende Visione dagli Esternauti (Outriders).

Che ne dite di queste scene alternative dei film Marvel? Vi sarebbe piaciuto vederle nei film? Ditecelo nei commenti!