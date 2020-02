Le riprese disono ufficialmente finite: ieri vi segnalavamo la storia su Instagram di Richard Madden , mentre oggi tocca aannunciare su Twitter “It’s a wrap”. Questo ci lascia immaginare che le riprese siano terminate: iniziate ad agosto 2019, si sono spostate in varie location in giro per il mondo. Ora il blockbuster dei Marvel Studios entra nell’intensa fase di post-produzione, durante la quale verrà montato e verranno applicati i numerosi effetti visivi che immaginiamo avranno una certa preponderanza nel film.

Questo il tweet dell’attrice, che nel film interpreta Sersi, personaggio Marvel che ha fatto il suo debutto negli anni settanta proprio nei fumetti di The Eternals.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

