Dopo il rumour di ieri relativo alle trattative in corso fra la Disney e Rick Moranis per il ritorno in scena dell’attore, ritiratosi da tempo dalle scene, nel sequel di, ecco arrivare la smentita.

Cinemablend ha chiesto delucidazioni allo studio ottenendo questa risposta:

Non è stato annunciato nulla e non abbiamo notizie di conversazioni in corso fra Rick Moranis e la Disney.

Tutto potrebbe ancora succedere, eppure si tratta di un commento abbastanza preciso quando normalmente le major si affidano ai classici “no comment” quando non vogliono prendere una posizione ben precisa su una data questione.

La nuova iterazione del film sarà nuovamente diretta da Joe Johnston e sarà interpretata da Josh Gad (La Bella e la Bestia, Frozen), che vestirà i panni della versione adulta di Nick Szalinski, figlio del protagonista del film originale interpretato da Rick Moranis. L’opera sarà ambientata circa 30 anni dopo l’originale e sarà ambientata nello stesso universo narrativo.

Per il momento non è chiaro quando partiranno le riprese o quando la pellicola arriverà al cinema, ma vi terremo aggiornati.

Cosa ne pensate di questa smentita sulla possibilità di un ritorno in scena di Rick Moranis nel sequel di Tesoro, mi si sono Ristretti i Ragazzi? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!