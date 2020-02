Per il secondo anno consecutivo gli Oscar non avranno un conduttore principale, e la cosa sembra non piacere a uno che gli Academy Awards li ha presentati ben nove volte:

La star di Harry ti presento Sally ne ha parlato al Jimmy Kimmel Live: “È come un processo senza testimoni. È più veloce, ma il risultato non è esattamente quello desiderato.”

Per Crystal è indispensabile che la Notte degli Oscar venga guidata da un presentatore: “Per me, è una questione di tradizione. Quando ho condotto la cerimonia, mi sono sempre sentito nel solco di Johnny Carson e Bob Hope, e delle persone con cui sono cresciuto. Ho sempre amato stare su quel palco. Ho apprezzato la fiducia che l’Academy riponeva in me, e ho sempre sentito che fosse un grande onore farlo. Quando hai un programma televisivo così lungo, ci sono tutta una serie di cose che devono accadere. Il problema di non avere un conduttore è, forse, che non c’è nessuno che sottolinea i vari momenti in cui si scandisce lo spettacolo.”

Crystal ha poi ricordato che alcuni dei suoi momenti preferiti nella conduzione degli Oscar sono legati a qualcosa che è andato storto, come per esempio quando presentò Hal Roach, che aveva compiuto 100 anni. Il programma era che le telecamere inquadrassero Roach solo per un saluto, ma il grande regista iniziò a parlare, pur non avendo alcun microfono: “Continuava a parlare, e ovviamente in televisione nessuno sentiva cosa stava dicendo. Un’idea mi balzò in mente, e così esclamai: ‘È perfetto, d’altronde ha iniziato lavorando nel cinema muto!'”

Potete vedere il video qui sotto:

Vi ricordiamo poi che sono state confermate le performance di tutti e cinque i nominati all’Oscar per la miglior canzone, tra cui un’esibizione molto particolare di Idina Menzel oltre a un’esibizione speciale di Billie Eilish.

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio, noi come sempre la seguiremo in diretta live-blogging. In Italia verrà trasmessa su Sky.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

