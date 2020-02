Come sappiamoci ha lasciato a 103 anni il 6 febbraio. In molti stanno piangendo la scomparsa del celebre attore e per l’occasione anche il registaha voluto ricordare quando la star di Hollywood era presente durante le prima prova costume dinel dietro le quinte del cinecomic Marvel

Trovate lo scatto pubblicato dal regista qua sotto:

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è stato diretto da Peyton Reed ed è uscito il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

FONTE: Twitter