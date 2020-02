Sabato gli italiani hanno decisamente scelto Sanremo (che non a caso ha fatto il 60% di share) rispetto al cinema: rispetto a un anno fa, infatti, gli incassi di ieri sono calati del 26%, con Odio l’estate che è rimasto in testa incassando 687mila euro. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo sale così a 4.8 milioni di euro, e oggi supererà abbondantemente i cinque milioni complessivi.

Seconda posizione per Birds of Prey, che non sale in cima alla classifica nemmeno sabato e incassa 454mila euro, per un totale di 812mila euro in tre giorni.

Torna al terzo posto Dolittle, che incassa 430mila euro e sale a tre milioni complessivi, mentre scende al quarto posto 1917 con 319mila euro e un totale di 5.3 milioni di euro. Chiude la top-five Jojo Rabbit, con 131mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro.

All’undicesimo e sedicesimo posto rispettivamente Alice e il Sindaco (46mila euro, 74mila euro complessivi) e Il ladro di giorni (21mila euro, 36mila euro complessivi).

Odio l’estate – € 687.398 / € 4.861.227 Birds of Prey – € 454.357 / € 812.420 Dolittle – € 430.621 / € 3.025.760 1917 – € 319.999 / € 5.319.516 Jojo Rabbit – € 131.403 / € 3.321.568 Figli – € 118.272 / € 2.899.662 Il diritto di opporsi – € 117.416 / € 891.596 Parasite – € 115.715 / € 2.160.958 Judy – € 59.535 / € 498.030 Me contro te – € 56.406 / € 9.373.013

