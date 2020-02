Weekend negativo al box-office italiano, complice ovviamente il Festival di Sanremo: a dominare la classifica nei quattro giorni è, con 1.8 milioni di euro e un totale di 5.5 milioni di euro. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo ottiene la miglior media e continua deciso la sua corsa.

Convince meno invece l’esordio di Birds of Prey, con 1.2 milioni di euro in quattro giorni: il cinecomic DC non è paragonabile, ovviamente, a Suicide Squad (che arrivò in piena estate), mentre un’altra pellicola al femminile come Wonder Woman raccolse una cifra molto simile nei primi giorni: 1.1 milioni di euro.

Al terzo posto Dolittle incassa 1.1 milioni di euro, salendo a 3.5 milioni complessivi. Quarta posizione per 1917, con 884mila euro e un totale di 5.6 milioni di euro, mentre al quinto posto Jojo Rabbit incassa 390mila euro e sale a 3.5 milioni complessivi.

Tra le altre uscite del weekend ricordiamo Alice e il sindaco, al dodicesimo posto con 124mila euro in quattro giorni, e Il ladro di giorni, al quattordicesimo posto, che incassa 68mila euro in quattro giorni. Infine, Joker è tornato in sala per incassare 75mila euro al tredicesimo posto, per un totale di 29.5 milioni di euro.

Odio l’estate – € 1.808.586 /€ 5.550.450 Birds of Prey – € 1.187.199 / € 1.187.199 Dolittle – € 1.166.938 / € 3.541.608 1917 – € 884.656 / € 5.645.397 Jojo Rabbit – € 390.036 / € 3.484.374 Il diritto di opporsi – € 334.445 / € 1.023.473 Figli – € 333.612 / € 3.038.358 Parasite – € 333.065 / € 2.296.339 Judy – € 184.691 / € 580.558 Me contro te – € 174.524 / € 9.466.433

