Per la prima volta nella sua intera corsa al box-office italiano, ieriè salito in testa alla classifica: gli Oscar hanno infatti giovato agli incassi della pellicola distribuita da Academy Two, che martedì ha raccolto 156mila euro raggiungendo così un totale di 2.5 milioni di euro. In tutto il mondo il film ha raggiunto i 165 milioni di dollari.

Scende così al secondo posto Odio l’estate, che incassa altri 116mila euro, per un totale di 5.8 milioni di euro. Birds of Prey, al terzo posto, raccoglie altri 101mila euro e sale a 1.4 milioni di euro, mentre l’evento Impressionisti Segreti si piazza al quarto posto con 81mila euro e un totale di 135mila euro in due giorni. Chiude la top-five un altro film da Oscar, 1917, con 81mila euro e un totale di 5.8 milioni di euro.

Parasite – € 156.858 / € 2.559.976 Odio l’estate – € 116.828 / € 5.805.634 Birds of Prey – € 101.557 / € 1.401.190 Impressionisti segreti – € 81.611 / € 135.859 1917 – € 81.147 / € 5.809.872 Dolittle – € 57.882 / € 3.666.901 Jojo Rabbit – € 33.834 / € 3.547.492 Il diritto di opporsi – € 26.760 / € 1.074.143 Judy – € 21.837 / € 620.429 Figli – € 17.403 / € 3.071.315

