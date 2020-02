Secondo quanto riportato da Deadline l’attore britannico(1917) dividerà presto lo schermo conin, progetto firmato dalla regista e sceneggiatrice(Nocturnal).

L’opera si ambienta in una casa di giovani in cui i residenti credono di essere degli animali. Un film allegorico sull’identità che segue le vicende di un ragazzo che crede di essere un lupo e che, nonostante un trattamento spesso umiliante offerto da un medico, non potrà sfuggire dalla sua personale verità.

Wolf è attualmente in pre-produzione. Le riprese avranno ufficialmente inizio nei prossimi mesi in Irlanda. Il budget stimato del lungometraggio si aggira tra i 2 e i 3 milioni di dollari. Jessie Fisk della Feline Films si occuperà della produzione.

Recentemente abbiamo visto George MacKay in 1917, war movie di Sam Mendes ma anche in True History of the Kelly Gang, Ophelia, Captain Fantastic al fianco di Viggo Mortensen e in Pride.

Lily-Rose Depp è invece apparsa in Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio di Kevin Smith e più recentemente nel film Netflix Il Re al fianco di Timothée Chalamet.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con George MacKay e Lily Rose Depp? Diteci la vostra opinione nei commenti!