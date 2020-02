Sarà Sonic – Il Film a dominare la classifica americana del weekend, e lo dimostrano le ottime anteprime di giovedì sera, nelle quali la pellicola ha raccolto 3 milioni di dollari.

Si tratta di una partenza promettente per il film della Paramount che dovrebbe dominare la classifica nel weeked lungo che includerà la festività del Giorno dei Presidenti lunedì. Per fare dei confronti, un anno fa Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto otteneva la stessa identica cifra alle anteprime di giovedì, e chiudeva il weekend con più di 50 milioni di dollari in tre giorni. Tra San Valentino e il Giorno dei Presidenti, Sonic dovrebbe accontentare i palati di diversi americani in cerca di intrattenimento.

Le attuali previsioni parlano di una cinquantina di milioni in tre giorni per Sonic, circa 16 milioni per Birds of Prey, una cifra simile per il film drammatico The Photograph e circa 13 milioni di dollari per Fantasy Island.

Fonte: Pro.boxoffice