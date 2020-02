Ottimo esordio per Sonic – Il film negli Stati Uniti: a San Valentino il film della Paramount Pictures ha debuttato con 21 milioni di dollari, inclusi i 3 milioni delle anteprime di giovedì. Si tratta di un lancio paragonabile ai 20.6 milioni diun anno fa (il film uscì a maggio), trattandosi poi di un titolo per tutta la famiglia oggi e domani dovrebbe tenere molto bene, tanto che le ultime proiezioni parlano di almeno 53 milioni di dollari nei tre giorni e più di 60 nei quattro giorni (lunedì è la festività del Presidents Day). Non male per una pellicola che ha subito molta pubblicità negativa a causa del redesign del protagonista e del rinvio dell’uscita. Ricordiamo che il budget finale del film è di circa 85 milioni di dollari (cui vanno aggiunte le spese di marketing e distribuzione).

Scende al secondo posto Birds of Prey, con 6.3 milioni di dollari e un calo superiore al 50% rispetto al venerdì d’es0rdio: il cinecomic sale così a 48.5 milioni di dollari in otto giorni. Per il weekend lungo si prevedono una ventina di milioni di dollari.

Buona la terza posizione di The Photograph, con 6.3 milioni di dollari, mentre al quarto posto Fantasy Island incassa 5.4 milioni di dollari. Chiude la top-five Bad Boys for Life con altri 4 milioni di dollari e un totale di ben 174 milioni di dollari negli USA.

Sonic – Il film – $21,000,000 / $21,000,000 Birds of Prey – $6,350,000 / $48,508,302 The Photograph – $6,280,000 / $6,280,000 Fantasy Island – $5,400,000 / $5,400,000 Bad Boys for Life – $4,030,000 / $174,052,306 1917 – $2,460,000 / $138,784,984 Downhill – $2,091,000 / $2,091,000 Jumanji: The Next Level – $1,845,000 / $301,861,286 Parasite – $1,715,000 / $39,402,548 Dolittle – $1,620,000 / $67,071,515

Fonte: BOM