rimane nettamente in testa agli incassi sabato, con un milione di euro e la miglior media della classifica. Si tratta di un risultato leggermente inferiore agli 1.2 milioni di, il cui sabato peraltro corrispondeva al quarto giorno, non al terzo. Complessivamente la pellicola sale a ben 1.8 milioni di euro in tre giorni.

Come previsto, Sonic: il Film sale al secondo posto (essendo un film per famiglie, ieri e oggi saranno i giorni migliori al box-office), con 514mila euro e un totale di 839mila euro in tre giorni. Terza posizione per Parasite: il vincitore dell’Oscar raccoglie ben 514mila euro, con la seconda miglior media e un totale di 3.6 milioni di euro.

Al quarto posto Odio l’estate incassa 390mila euro, salendo a 6.5 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Birds of Prey, con 230mila euro e un totale di 1.9 milioni in dieci giorni.

Tra le altre nuove uscite, Fantasy Island si piazza all’ottavo posto con 134mila euro e un totale di 251mila euro in tre giorni.

Gli anni più belli – € 1.040.471 / € 1.865.317 Sonic – Il film – € 530.451 / € 839.500 Parasite – € 514.680 / € 3.664.913 Odio l’estate – € 390.810 / € 6.590.857 Birds of Prey – € 230.619 / € 1.941.394 Dolittle – € 221.655 / € 4.096.339 1917 – € 174.804 / € 6.213.972 Fantasy Island – € 134.241 / € 251.932 Jojo Rabbit – € 74.425 / € 3.714.366 Il diritto di opporsi – € 43.870 / € 1.183.128

