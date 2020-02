Le riprese sono terminate da pochi giorni, il pubblico del Comic-Con di San Paolo a dicembre li ha già visti in azione, perciò la domanda è lecita: “Quando vedremo il primo trailer del film sugli Eterni?“.

Come riporta MCU Cosmic, non dovrebbe mancare molto, e il motivo è un piccolo aggiornamento del sito ufficiale della compagnia Giant Apes; la società, ricordiamo, si è occupata della musica dei trailer di un mucchio di film Marvel come Captain America: Civil War, Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming, Thor Ragnarok, Avengers: Endgame, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

Sul sito e sulla pagina Facebook ora compare anche un’immagine di Gli Eterni, e ciò implica che il trailer è in lavorazione e dovrebbe perciò arrivare online prossimamente, magari ad aprile in prossimità dell’uscita di Black Widow. Proprio ad aprile, infatti, sono usciti i teaser dei film Marvel arrivati al cinema più o meno nello stesso periodo degli Eterni:

Thor: The Dark World – 24 aprile

– 24 aprile Doctor Strange – 13 aprile

– 13 aprile Thor: Ragnarok – 10 aprile

Va detto che a inizio marzo si terrà la riunione degli azionisti Disney mentre a fine marzo si terrà il CinemaCon, perciò è possibile che nuove sequenze del film di Chloe Zhao vengano diffuse in tale occasione, anche se si tratterà di due eventi a porte chiuse.

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto arriverà il primo trailer del film sugli Eterni secondo voi? Ditecelo nei commenti o sul forum!