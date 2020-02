Sono state annunciate oggi le nomination della 65esima edizione dei David di Donatello , che verranno assegnati venerdì 3 aprile 2020 a Roma con una cerimonia che verrà condotta da Carlo Conti e trasmessa su Rai 1, durante la quale verranno consegnati un totale di 25 premi (inclusi di David Speciali).

A dominare le nomination di quest’anno Il Traditore di Marco Bellocchio, con ben 15 candidature, e Il Primo Re e Pinocchio, ciascuno con 13 candidature.

Le candidature sono state decise da più di 1500 giurati (cui fanno parte dal 2019 anche l’editore di BadTaste.it Andrea Francesco Berni e il critico Gabriele Niola) che assegneranno 22 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 nelle sale cinematografiche. Per il premio per il documentario di lungometraggio, dall’anno scorso, una commissione formata da sette esperti ha scelto 15 documentari dai quali la giuria ha scelto i candidati. Il premio David per il cinema internazionale, destinato al miglior film straniero distribuito in Italia, è già stato annunciato: è Parasite di Bong Joon-ho, vincitore dell’Oscar come miglior film.

Ecco tutte le nomination (sono presenti ex-aequo):

MIGLIOR FILM

Il primo re

prodotto da GRØENLANDIA, con RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZEN per la regia di Matteo ROVERE

Il traditore

prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMA per la regia di Marco BELLOCCHIO

La paranza dei bambini

prodotto da Carlo DEGLI ESPOSTI e Nicola SERRA per la regia di Claudio GIOVANNESI

Martin Eden

prodotto da Pietro MARCELLO, Beppe CASCHETTO, Thomas ORDONNEAU, Michael WEBER, Viola FÜGEN, RAI CINEMA per la regia di Pietro MARCELLO

Pinocchio

prodotto da ARCHIMEDE, LE PACTE, RAI CINEMA per la regia di Matteo GARRONE MIGLIOR REGIA

Il primo re

Matteo ROVERE

Il traditore

Marco BELLOCCHIO

La paranza dei bambini

Claudio GIOVANNESI

Martin Eden

Pietro MARCELLO

Pinocchio

Matteo GARRONE MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

5 è il numero perfetto

IGORT

Bangla

Phaim BHUIYAN

Il campione

Leonardo D’AGOSTINI

L’immortale

Marco D’AMORE

Sole

Carlo SIRONI MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Bangla

Phaim BHUIYAN, Vanessa PICCIARELLI

Il primo re

Filippo GRAVINO, Francesca MANIERI, Matteo ROVERE

Il traditore

Marco BELLOCCHIO, Ludovica RAMPOLDI, Valia SANTELLA, Francesco PICCOLO

La dea fortuna

Gianni ROMOLI, Silvia RANFAGNI, Ferzan OZPETEK

Ricordi?

Valerio MIELI MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Il sindaco del rione Sanità

Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Thomas BIDEGAIN, Jean-Luc FROMENTAL, Lorenzo MATTOTTI

La paranza dei bambini

Maurizio BRAUCCI, Roberto SAVIANO, Claudio GIOVANNESI

Martin Eden

Maurizio BRAUCCI, Pietro MARCELLO

Pinocchio

Matteo GARRONE, Massimo CECCHERINI MIGLIOR PRODUTTORE

Bangla

Domenico PROCACCI, Anna Maria MORELLI (TIM VISION)

Il primo re

GRØENLANDIA, RAI CINEMA, GAPBUSTERS, ROMAN CITIZEN

Il traditore

IBC MOVIE, KAVAC FILM, con RAI CINEMA

Martin Eden

Pietro MARCELLO, Beppe CASCHETTO, Thomas ORDONNEAU, Michael WEBER, Viola FÜGEN, RAI CINEMA

Pinocchio

ARCHIMEDE, LE PACTE, RAI CINEMA MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA*

I villeggianti

Valeria BRUNI TEDESCHI

La dea fortuna

Jasmine TRINCA

Mio fratello rincorre i dinosauri

Isabella RAGONESE

Ricordi?

Linda CARIDI

Rosa

Lunetta SAVINO

Tutto il mio folle amore

Valeria GOLINO MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

5 è il numero perfetto

Toni SERVILLO

Il primo re

Alessandro BORGHI

Il sindaco del rione Sanità

Francesco DI LEVA

Il traditore

Pierfrancesco FAVINO

Martin Eden

Luca MARINELLI MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

5 è il numero perfetto

Valeria GOLINO

Domani è un altro giorno

Anna FERZETTI

Il primo re

Tania GARRIBBA

Il traditore

Maria AMATO

Pinocchio

Alida BALDARI CALABRIA MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

5 è il numero perfetto

Carlo BUCCIROSSO

Il campione

Stefano ACCORSI

Il traditore

Fabrizio FERRACANE

Il traditore

Luigi LO CASCIO

Pinocchio

Roberto BENIGNI MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Il primo re

Daniele CIPRÌ

Il traditore

Vladan RADOVIC

Martin Eden

Francesco DI GIACOMO

Pinocchio

Nicolaj BRÜEL

Ricordi?

Daria D’ANTONIO MIGLIORE MUSICISTA

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio

L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

Il primo re

Andrea FARRI

Il traditore

Nicola PIOVANI

Pinocchio

Dario MARIANELLI

Suspiria

Thom YORKE MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Bangla

Titolo: FESTA

Musica di: Antonio AIELLO

Testi di: SHOSHI MD ZIAUL, Antonio AIELLO

Interpretata da: MOONSTAR STUDIO

Il sindaco del rione Sanità

Titolo: RIONE SANITA’

Musica, Testi e interpretazione di: RALPH P

L’ospite

Titolo: UN ERRORE DI DISTRAZIONE

Musica e Testi di: Dario BRUNORI

Interpretata da: BRUNORI SAS

La dea fortuna

Titolo: CHE VITA MERAVIGLIOSA

Musica e Testi di: Antonio DIODATO

Interpretata da: DIODATO

Suspiria

Titolo: SUSPIRIUM

Musica, Testi e interpretazione di: Thom YORKE MIGLIORE SCENOGRAFO

5 è il numero perfetto

Nello GIORGETTI

Il primo re

Tonino ZERA

Il traditore

Andrea CASTORINA

Pinocchio

Dimitri CAPUANI

Suspiria

Inbal WEINBERG MIGLIORE COSTUMISTA

5 è il numero perfetto

Nicoletta TARANTA

Il primo re

Valentina TAVIANI

Il traditore

Daria CALVELLI

Martin Eden

Andrea CAVALLETTO

Pinocchio

Massimo CANTINI PARRINI MIGLIOR TRUCCATORE

5 è il numero perfetto

Andreina BECAGLI

Il primo re

Roberto PASTORE, Andrea LEANZA, Valentina VISINTIN, Lorenzo TAMBURINI

Il traditore

Dalia COLLI, Lorenzo TAMBURINI

Pinocchio

Dalia COLLI, Mark COULIER (trucco prostetico)

Suspiria

Fernanda PEREZ MIGLIOR ACCONCIATORE

Il primo re

Marzia COLOMBA

Il traditore

Alberta GIULIANI

Martin Eden

Daniela TARTARI

Pinocchio

Francesco PEGORETTI

Suspiria

Manolo GARCÍA MIGLIORE MONTATORE

Il primo re

Gianni VEZZOSI

Il sindaco del rione Sanità

Jacopo QUADRI

Il traditore

Francesca CALVELLI

Martin Eden

Aline HERVÉ, Fabrizio FEDERICO

Pinocchio

Marco SPOLETINI MIGLIOR SUONO

5 è il numero perfetto

Presa diretta: Daniele MARANIELLO

Microfonista: Max GOBIET

Montaggio: Giuseppe D’AMATO

Creazione suoni: Francesco ALBERTELLI

Mix: Marcos MOLINA JAIME

Il primo re

Presa diretta: Angelo BONANNI

Microfonista: Davide D’ONOFRIO

Montaggio: Mirko PERRI

Creazione suoni: Mauro EUSEPI

Mix: Michele MAZZUCCO

Il traditore

Presa diretta: Gaetano CARITO, Adriano DI LORENZO

Microfonista: Pierpaolo MERAFINO

Montaggio: Lilio ROSATO

Creazione suoni: Gianluca BASILI

Mix: Francesco TUMMINELLO

Martin Eden

Presa diretta: Denny DE ANGELIS

Microfonista: Simone PANETTA

Montaggio: Stefano GROSSO

Mix: Michael KACZMAREK

Pinocchio

Presa diretta: Maricetta LOMBARDO

Microfonista: Luca NOVELLI

Montaggio: Daniela BASSANI

Creazione suoni: Stefano GROSSO

Mix: Gianni PALLOTTO MIGLIORI EFFETTI VISIVI

5 è il numero perfetto

Giuseppe SQUILLACI

Il primo re

Francesco GRISI, Gaia BUSSOLATI

Il traditore

Rodolfo MIGLIARI

Pinocchio

Theo DEMERIS, Rodolfo MIGLIARI

Suspiria

Luca SAVIOTTI MIGLIOR DOCUMENTARIO

Citizen Rosi

di Didi GNOCCHI e Carolina ROSI

Fellini fine mai

di Eugenio CAPPUCCIO

La mafia non è più quella di una volta

di Franco MARESCO

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari

di Simone ISOLA e Fausto TROMBETTA

Selfie

di Agostino FERRENTE MIGLIOR FILM STRANIERO

(Il premio al miglior film straniero viene assegnato al primo turno di votazione)

C’era una volta a… Hollywood

di Quentin Tarantino (Warner Bros. Entertainment Italia)

Green Book

di Peter Farrelly (Eagle Pictures)

Joker

di Todd Phillips (Warner Bros. Entertainment Italia)

L’ufficiale e la spia (J’accuse)

di Roman Polanski (01 Distribution)

Parasite

di Bong Joon Ho (Academy Two) Il miglior film straniero Premio David di Donatello 2020 è: PARASITE di Bong Joon Ho ***

Il premio al miglior cortometraggio viene assegnato da una giuria composta da Giada Calabria, Francesca Calvelli, Leonardo Diberti, Paolo Fondato, Elisabetta Lodoli, Enrico Magrelli, Lamberto Mancini, Mario Mazzetti, Paolo Mereghetti e presieduta da Andrea Piersanti. MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Baradar

di Beppe TUFARULO

Inverno

di Giulio MASTROMAURO

Il nostro tempo

di Veronica SPEDICATI

Mia Sorella

di Saverio CAPPIELLO

Unfolded

di Cristina PICCHI



Il miglior cortometraggio Premio David di Donatello 2020 è: INVERNO di Giulio Mastromauro *** Il Premio David Giovani viene assegnato da una giuria nazionale di studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di II grado. DAVID GIOVANI

Il traditore

di Marco BELLOCCHIO

L’uomo del labirinto

di Donato CARRISI

La dea fortuna

di Ferzan OZPETEK

Martin Eden

di Pietro MARCELLO

Mio fratello insegue i dinosauri

di Stefano CIPANI

Ecco il totale delle candidature per ciascun film:

IL TRADITORE 18

IL PRIMO RE 15

PINOCCHIO 15

MARTIN EDEN 11

5 È iL NUMERO PERFETTO 9

SUSPIRIA 6

BANGLA 4

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ 4

LA DEA FORTUNA 4

LA PARANZA DEI BAMBINI 3

RICORDI? 3

IL CAMPIONE 2

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 2

DOMANI È UN ALTRO GIORNO 1

I VILLEGGIANTI 1

IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO 1

L’IMMORTALE 1

L’OSPITE 1

L’UOMO DEL LABIRINTO 1

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 1

ROSA 1

SOLE 1

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE 1

CITIZEN ROSI 1

FELLINI FINE MAI 1

LA MAFIA NON E PIU QUELLA DI UNA VOLTA 1

SE C’È UN ALDILA’ SONO FOTTUTO. VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI 1

SELFIE 1

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è il Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Mario Turetta, Francesca Cima, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Domenico Dinoia, Edoardo De Angelis, Francesco Ranieri Martinotti, Giancarlo Leone.

La 65ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, d’intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.

LA STORIA DEI DAVID DI DONATELLO

La storia dei David di Donatello inizia nel 1950, quando a Roma viene fondato l’Open Gate Club. Dato il rilievo sempre maggiore assunto dal cinema in quegli anni, tra il 1953 e il 1955 nasce il Comitato per l’Arte e la Cultura e il Circolo Internazionale del Cinema, che dà origine ai Premi David di Donatello destinati alla migliore produzione cinematografica italiana e straniera.

Il 5 luglio del 1956 ha luogo la prima cerimonia di premiazione dei David di Donatello: le pellicole Pane amore e… e Le grandi manovre sono premiate per la produzione italiana, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida sono i Migliori attori protagonisti rispettivamente per le loro interpretazioni in Pane, amore e… e La donna più bella del mondo, Walt Disney è il Miglior produttore straniero per Lilli e il vagabondo. Nel corso degli anni si alternano le sedi delle premiazioni: Roma, Taormina, Firenze, poi dal 1981 ancora Roma.

Vittorio Gassman e Alberto Sordi sono gli attori che, per il maggior numero di volte, sette per la precisione, hanno ricevuto il Premio David di Donatello nella categoria Miglior attore protagonista; lo stesso riconoscimento è stato assegnato cinque volte a Marcello Mastroianni, quattro a Toni Servillo, Nino Manfredi e Giancarlo Giannini, tre a Elio Germano e Ugo Tognazzi. Due premi a Carlo Verdone, Roberto Benigni, Sergio Castellitto, Stefano Accorsi, Valerio Mastandrea, Adriano Celentano, Francesco Nuti, Gian Maria Volonté.

Sofia Loren è la primatista nella categoria Miglior attrice protagonista, con sei statuette; seguono Monica Vitti e Margherita Buy, cinque volte insignite del riconoscimento. Quattro Premi David sono andati a Mariangela Melato e Valeria Bruni Tedeschi, tre a Gina Lollobrigida e Silvana Mangano, due ad Anna Magnani, Claudia Cardinale, Giuliana De Sio, Elena Sofia Ricci, Lina Sastri, Florinda Bolkan e Asia Argento.

Tra i registi è Francesco Rosi ad aver ottenuto il maggior numero di statuette per la Miglior regia: a lui, infatti, sono andati ben sei David. Quattro a Mario Monicelli e Giuseppe Tornatore, tre a Matteo Garrone, Ettore Scola, Ermanno Olmi, Federico Fellini. Due David a Paolo Sorrentino, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, Marco Bellocchio, Gillo Pontecorvo, Pietro Germi e ai fratelli Taviani.

Tra gli sceneggiatori cinque riconoscimenti sono andati a Sandro Petraglia, quattro a Stefano Rulli e Ugo Chiti, tre a Furio Scarpelli, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi e Matteo Garrone, due a Francesco Bruni, Paolo Virzì, Ettore Scola, Paolo Sorrentino, Giancarlo de Cataldo, Massimo Gaudioso, Maurizio Braucci, Daniele Lucchetti, Francesco Piccolo, Francesca Archibugi, Carlo Verdone.