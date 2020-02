Gli attestati di stima reciproci franon sono ancora terminati.

Ricorderete che il regista di Taxi Driver e Cape Fear era in corsa all’ultima edizione degli Oscar con The Irishman che non ha trionfato in nessuna delle categorie in cui era in corsa, ma in ogni caso Martin Scorsese è stato comunque omaggiato da una sentita ed emozionante standing ovation caldeggiata da Bong Joon-ho nel momento in cui ha ritirato la statuetta per la Miglior Regia ottenuta con Parasite.

Durante una recente conferenza stampa tenutasi a Seul, il regista di Parasite ha raccontato di aver ricevuto una lettera da parte di Martin Scorsese in cui il regista gli ha fatto i complimenti e dato un consiglio:

Ho letto una sua lettera giusto qualche ora fa ed è stato un vero onore. Mi ha detto che ho fatto un buon lavoro e che ora devo riposare, ma solo un po’ perché lui e un sacco di altre persone stanno aspettando con ansia il mio prossimo film.

Siete anche voi curiosi di vedere, come Martin Scorsese, la nuova creazione di Bong Joon Ho? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

