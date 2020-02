ha ricevuto un rating PG-13 dalla Motion Picture Association of America: si tratta di un visto censura che sconsiglia la visione del film ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto. La motivazione è che sono presenti “sequenze di violenza”.

È la prima volta che un remake live action di un classico Disney riceve un rating più rigido di PG (consigliata la presenza di un adulto), e si tratta del primo film Disney a ricevere un rating PG-13 dal 2017, quando uscì Pirati dei caraibi: la vendetta di Salazar. Un simile visto censura non compromette solitamente l’appetibilità di un film per tutta la famiglia, anche se dimostra un approccio forse un po’ più “adulto” di quello del film d’animazione, soprattutto per le scene di combattimento. Lo scopriremo tra qualche settimana, quando la pellicola arriverà nelle sale di tutto il mondo.

Leggi anche – Mulan: Niki Caro presenta a Milano tre scene del film

Questa la sinossi ufficiale del film:

Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco di invasori provenienti dal Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre. La storia della leggendaria guerriera è uno dei racconti popolari più celebri della Cina e fa ancora parte dei programmi scolastici cinesi.

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno Proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe®.

L’uscita di Mulan sul grande schermo in Italia è prevista per il 26 marzo 2020.

Potete commentare qui sotto o sul forum.

Fonte: THR