In attesa delle uscite del weekend, questa settimana il box-office ha visto trionfare un evento di soli tre giorni:. Lunedì, martedì e mercoledì Nexo Digital ha portato in sala il concerto del grande cantautore che si svolse a Genova il 3 gennaio 1979 e che venne ripreso da Piero Frattari e tenuto da parte fino ad oggi, trasformato poi in docufilm diretto da Walter Veltroni. L’evento ha incassato 271mila euro lunedì, 401mila euro martedì e altri 382mila euro mercoledì, salendo a ben un milione di euro in soli tre giorni e registrando 94mila presenze: un vero successo che dimostra come ancora una volta la sala cinematografica possa ospitare anche proiezioni di contenuti “alternativi” ai film.

Secondo posto, mercoledì, per Gli anni più belli, che incassa 293mila euro e sale a 3.6 milioni in una settimana, mentre al terzo posto Parasite incassa 145mila euro e sale a 4.5 milioni di euro. Quarta posizione per Sonic – il film, con 91mila euro e 1.7 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Odio l’estate, con 59mila euro e un totale di 7 milioni di euro.

Fabrizio de Andrè e PFM – Il concerto ritrovato – € 382.880 / € 1.055.315 Gli anni più belli – € 293.130 / € 3.619.078 Parasite – € 145.895 / € 4.533.447 Sonic – il film – € 91.633 / € 1.694.337 Odio l’estate – € 59.798 / € 7.074.053 Birds of Prey – € 44.149 / € 2.227.899 1917 – € 37.703 / € 6.459.369 Dolittle – € 31.580 / € 4.399.110 Fantasy Island – € 29.824 / € 441.064 Jojo Rabbit – € 18.838 / € 3.829.195

