Dopo il milione di euro raccolto danel corso della settimana, giovedìè tornato in testa alla classifica italiana, nonostante le numerose nuove uscite. La pellicola di Gabriele Muccino incassa altri 166mila euro (con una buona tenuta rispetto all’esordio) e un totale di 3.8 milioni di euro in otto giorni.

Apre quindi al secondo posto Bad Boys for Life, con 148mila euro e la miglior media per copia. Al terzo posto Parasite continua a tenere benissimo, ottenendo 86mila euro e la seconda media della classifica, per un totale di 4.6 milioni di euro. Quarta posizione per Il richiamo della foresta, che debutta con 65mila euro, mentre chiude la top-five Sonic: il film, con 47mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro.

Al sesto posto Cattive Acque debutta con 29mila euro, mentre al settimo posto Odio l’estate incassa 28mila euro e sale a 7.1 milioni di euro.

Apre molto male La mia banda suona il pop, con soli 26mila euro e la peggior media della top-ten, mentre al nono posto Birds of Prey incassa 15mila euro e sale a 2.2 milioni di euro. Chiude la top-ten 1917, con 13mila euro e un totale di 6.4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, al quattordicesimo posto L’hotel degli amori smarriti incassa 5.600 euro, al diciottesimo posto Lontano lontano incassa quasi 4mila euro, mentre Cats apre solo al ventunesimo posto con 2.790 euro. Infine, Criminali come noi apre al ventitreesimo posto con 2.591 euro.

INCASSI DEL 20/02/2020

Gli anni più belli – € 166.939 / € 3.792.151 Bad Boys for Life – € 148.303 / € 148.330 Parasite – € 86.925 / € 4.621.441 Il richiamo della foresta – € 65.294 / € 65.294 Sonic – il film – € 47.719 / € 1.743.084 Cattive acque – € 29.085 / € 29.085 Odio l’estate – € 28.616 / € 7.103.396 La mia banda suona il pop – € 26.862 / € 26.862 Birds of Prey – € 15.263 / € 2.243.678 1917 – € 13.779 / € 6.473.698

