domina la classifica italiana venerdì, con 245mila euro (in brusco calo rispetto a una settimana fa, quando però era San Valentino) e un totale dopo nove giorni di quattro milioni di euro. Due anni fa A casa tutti bene sfiorava i cinque milioni (in corsa verso i 9.2 milioni complessivi) nello stesso periodo di tempo.

Seconda posizione per la nuova uscita Bad Boys for Life, che incassa 183mila euro e ottiene la miglior media per sala, con un totale di 333mila euro in due giorni. Al terzo posto Parasite incassa altri 125mila euro, ottenendo la seconda miglior media e salendo così a 4.7 milioni complessivi.

Quarta posizione per Il richiamo della foresta, con 114mila euro e un totale di 180mila euro in due giorni: essendo un film per famiglie dovrebbe crescere oggi e domani. Chiude la top-five Sonic – Il film, con 83mila euro e un totale di quasi due milioni di euro.

Le altre nuove uscite del weekend: Cattive Acque al settimo posto incassa 49mila euro e sale a 79mila euro in due giorni, La mia banda suona il pop continua a non convincere all’ottavo posto con 41mila euro e un totale di 68mila euro; segnaliamo poi Cats al ventesimo posto con 4600 euro, una media bassissima e un totale di 7.600 euro in due giorni.

INCASSI DI VENERDÌ 22/2/2020

Gli anni più belli – € 245.998 / € 4.040.314 Bad Boys for Life – € 183.966 / € 333.746 Parasite – € 125.557 / € 4.749.557 Il richiamo della foresta – € 115.016 / € 180.811 Sonic – il film – € 83.848 / € 1.827.547 Odio l’estate – € 57.306 / € 7.160.702 Cattive acque – € 49.605 / € 79.050 La mia banda suona il pop – € 41.357 / € 68.421 Birds of Prey – € 28.971 / € 2.272.689 1917 – € 21.340 / € 6.495.192

Potete commentare qui sotto o sul forum