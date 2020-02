Nel corso della promozione diha parlato brevemente di, sequel diche sarà presto in fase di riprese sempre con Jon Watts alla regia.

L’attore ha ammesso di sapere effettivamente tutto della trama, ma di aver imparato a non farsi sfuggire nulla:

Oramai so tutto. Circa due settimane fa ho incontrato la Marvel e al Sony per un corposo resoconto e conosco tutti segreti. Ma ho partecipato a mille interviste, perciò ho imparato a non spoilerare i film.

La produzione si terrà da luglio a novembre tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Si tratta di un programma di riprese molto simile al secondo capitolo, in produzione da luglio a ottobre 2018.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore di Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. L’uscita è stata fissata al 16 luglio 2021, a due anni di distanza dal secondo film. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità di Spider-Man, accusandolo del suo omicidio.

