Il board of directors di The Walt Disney Company ha annunciato di aver nominatocome nuovo CEO della compagnia:cederà il titolo immediatamente a lui rimanendo chairman fino alla fine del suo contratto, prevista per il 31 dicembre 2021. Iger inoltre continuerà a seguire le attività creative dell’azienda.

La notizia non era attesa e colpisce l’industria dell’intrattenimento come un fulmine a ciel sereno. Chapek lavora per la Disney da 27 anni, nel 2015 ha iniziato a lavorare nella divisione parchi dell’azienda e nel 2018 ne ha assunto il comando. In passato ha fatto parte del management di aree come i prodotti di consumo, la distribuzione cinematografica e l’home entertainment. Tra i suoi successi, il lancio di Shanghai Disney Resort e, più recentemente, le nuove aree di Star Wars a Disneyland e Walt Disney World.

“Dopo aver lanciato con successo i servizi direct-to-consumer e con l’integrazione della 21st Century Fox ormai in corso, credo che questo sia il momento giusto per passare a un nuovo amministratore delegato,” ha dichiarato ufficialmente Iger, che solo pochi mesi fa era stato nominato uomo d’affari del 2019 da Time. “Nutro la massima fiducia in Bob e non vedo l’ora di lavorare al suo fianco per i prossimi 22 mesi mentre assumerà il suo nuovo ruolo e si immergerà sempre più a fondo negli affari e nelle operazioni globali e poliedriche della Disney, mentre io continuerò a focalizzarmi sulle attività creative dell’azienda.”

“Sono incredibilmente onorato di assumere il ruolo di amministratore delegato di quella che credo veramente che sia la più grande compagnia del mondo, per guidare un cast e un team d’impiegati di talento e dedizione eccezionali,” ha commentato Chapek. “Bob Iger ha reso la Disney la media ed entertainment company di maggior successo e più ammirata di tutte, e io sono stato abbastanza fortunato da poter assistere a questa trasformazione seduto in prima fila, come membro del suo team di dirigenti. Con lui condivido il suo impegno nei confronti dell’eccellenza creativa, dell’innovazione e dell’espansione tecnologica, e continuerò a puntare su queste colonne strategiche in futuro. Tutti i traguardi che abbiamo tagliato finora fungeranno da solide fondamenta per nuove narrazioni creative, coraggiose innovazioni e l’assunzione ragionata di rischi.”

Nei suoi 15 anni da CEO, Bob Iger ha raggiunto numerosi traguardi espandendo le attività della Disney, con l’acquisizione di Pixar, Marvel, Lucasfilm e recentemente degli asset entertainment della 21st Century Fox, e poi l’apertura di nuovi parchi Disney e infine il lancio di Disney+, che in Italia arriverà il 24 marzo.

Chapek sarà solo il settimo CEO a capo della compagnia dall’anno di fondazione, e cioè il 1923. Nei prossimi 22 mesi riporterà direttamente a Iger e al board of directors, che ha deciso all’unanimità per la sua nomina.

