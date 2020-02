Come era prevedibile è stato un lunedì nero al box-office italiano, e così proseguirà tutta la settimana ( vista anche la cancellazione delle uscite ): con i cinema chiusi in piemonte, lombardia, veneto, friuli venezia giulia ed emilia romagna a causa dei provvedimenti per l’emergenza Coronavirus c’era da aspettarsi un crollo degli incassi. Le conseguenze si sono fatte sentire anche nelle sale aperte nel resto del paese: sono solo 228mila gli euro raccolti nella giornata di ieri, con poco più di 40mila presenze, un risultato inferiore agli infrasettimanali di luglio 2018 ( uno dei peggiori mesi degli ultimi anni ). È un calo del 75% rispetto ai 908mila euro di lunedì scorso.

In testa alla classifica sale Bad Boys for Life, con 43mila euro e 928mila euro in cinque giorni, mentre al secondo posto scende Gli anni più belli, con 31mila euro e 4.8 milioni complessivi. Segue Il richiamo della foresta con 24mila euro e un totale di 707mila euro in cinque giorni, mentre apre al quarto posto l’evento in tre giorni con Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia, che incassa 23mila euro e registra 2458 presenze (è una delle pochissime nuove uscite non cancellate, anche perché non rinviabile, visto che anticipa la messa in onda dell’episodio prevista per i primi di marzo).

Chiude la top-five Parasite, con 20mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIANI 24/2/2020

Bad Boys for Life – € 43.665 / € 928.836 Gli anni più belli – € 31.194 / € 4.860.837 Il richiamo della foresta – € 24.521 / € 707.425 Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia – € 23.451 / € 23.451 Parasite – € 20.769 / € 5.165.550 Sonic – il film – € 19.874 / € 2.215.688 La mia banda suona il pop – € 10.297 / € 251.196 Cattive acque – € 7.986 / € 271.067 Dolittle – € 4.365 / € 4.527.169 Odio l’estate – € 4.212 / € 7.345.092 Birds of Prey – € 3.790 / € 2.354.443

