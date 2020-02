In un nuovo appuntamento con la rubrica di Vanity Fair in cui i registi analizzano nel dettagli la scena di un loro film,ha svelato una interessante curiosità collegata ad Apple e ai suoi iPhone.

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Cena con Delitto – Knives Out spiega infatti che il gigante di Cupertino permette l’impiego, nei film, dei suoi celeberrimi smartphone a condizione che non siano adoperati dal, o dai, villain di turno.

La Apple di permette di impiegare gli iPhone nei film ma, cosa decisamente importante se stai guardando un film giallo ad esempio, i cattivi non possono apparire in scena con un iPhone. E adesso ogni singolo filmmaker che ha un villain in un film in cui questa informazione dovrebbe essere segreta vorrà, con tutta probabilità, farmi fuori!