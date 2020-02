I conceptual artist Simon McGuire e Jock hanno diffuso in rete una serie di suggestivi concept art realizzati per, primo capitolo della trilogia sul Cavaliere Oscuro diretta da

I concept in questione mostrano delle scene chiave del cinecomic e anche il design del costume del supereroe DC (interpretato nel film da Christian Bale)

Li potete vedere tutti cliccando sulle foto qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale di Batman Begins (2005) diretto da Christopher Nolan:

Dopo l’assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne decide di andare in giro per il mondo alla ricerca degli strumenti più sofisticati per combattere le ingiustizie e coloro che terrorizzano il mondo. Tornato a Gotham City, inizia a vestire i panni del suo alter ego: l’eroe mascherato Batman che usa la forza, l’intelligenza e ogni altro mezzo disponibile per combattere le forze del male che minacciano la città…

