Nel commento audio di Cena con delitto – Knives Out ha raccontato un divertente aneddoto legato a una scena del film conper cui prova un certo senso di colpa.

In una sequenza vediamo infatti il personaggio di Ranson che mangia i biscotti al burro Lotus mentre fa i conti con la sua famiglia.

Come si sente nel commento audio, il regista ha spiegato:

Gnam, guarda quei biscotti! Deliziosi. Sono quelli del Belgio, infatti quando abbiamo mostrato il film al Gent Film Festival in Belgio erano tutti emozionati di vedere lì quei biscotti. Sono molto burrosi e li ho scelti appositamente perché sono belli da vedere.

Ha poi proseguito, raccontando:

E povero Chris! Ogni volta che vedete un attore che mangia in una scena non è il massimo per lui visto che deve mangiare quel cibo per tutto il giorno. Una volta che mangi un paio di questi biscotti ti senti la bocca impastata di brutto e Chris ha dovuto farlo per una giornata intera. Mi sento così in colpa.

Cena con Delitto – Knives Out è costato circa 40 milioni di dollari e si è trasformato in un successo anche grazie al cast stellare che include Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette, e ottenendo tre candidature ai Golden Globe. In Italia ha superato i cinque milioni di euro complessivi.

Questa la sinossi:

Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla d isfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

