Secondo quanto riportato da Deadline unirà le forze con il regista, sceneggiatore e sceneggiatoreper realizzare un film su Mike “The Bike” Hailwood, uomo considerato tra i più grandi piloti di motociclismo sportivo di tutti i tempi che si ritirò all’apice della sua carriera nel 1967 dopo 12 vittorie nella Tourist Trophy sull’isola di Man, intraprendendo poi una carriera sportiva nell’automobilismo. Hailwood scomparve prematuramente nel 1981 a causa di un incidente d’auto che coinvolse anche i suoi due figli.

Oltre a interpretare lo stesso Hailwood Bana scriverà e co-dirigerà il lungometraggio insieme a Connolly.

“Siamo assolutamente entusiasti del fatto che Eric Bana e Robert Connolly vogliano adattare la storia di Mike e della sua vittoria per il suo ritorno in pista in un film”, ha dichiarato Pauline Hailwood, vedova del pilota, “Siamo anche lieti che Mike venga interpretato da Eric Bana, un attore con un’immensa passione e conoscenza degli sport motociclistici e per la carriera di Mike”.

Connolly ha già diretto Eric Bana in The Dry, adattato dal bestseller di Jane Harper. Pick Up Truck Picturese la Arenamedia hanno acquisito i diritti del progetto.

Negli ultimi anni Bana ha lavorato a film come Condannato a combattere – The Forgiven, King Arthur: Il potere della spada, Il Segreto, Special Correspondents (Netflix), L’Ultima Tempesta, Liberaci dal Male e Lone Survivor, oltre che alla serie televisiva Dirty John.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Eric Bana? Diteci la vostra nei commenti!