Si mantengono molto bassi gli incassi al box-office italiano, a causa della chiusura dei cinema per l’ emergenza Coronavirus e della quasi totale assenza di nuove uscite in sala. Ecco quindi che ieri sono stati incassati 268mila euro con 45mila presenze, contro gli 1.1 milioni di euro di una settimana fa e le 180mila presenze: -75%.

Torna in testa Gli anni più belli, con 49mila euro e un totale finalmente di cinque milioni di euro. Seconda posizione per Bad Boys for Life, con 42mila euro e un totale di un milione di euro. Terzo posto per Parasite, con 34mila euro e un totale di 5.2 milioni di euro, mentre al quarto posto Il richiamo della foresta incassa 25mila euro e sale a 793mila euro.

Tra le nuove uscite, solo Doppio sospetto ha una posizione più o meno alta, anche se comunque fuori top-ten: al dodicesimo posto, il film incassa 5.800 euro, salendo a quasi novemila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 28/2/2020

Gli anni più belli – € 49.553 / € 5.022.691 Bad Boys for Life – € 42.436 / € 1.073.540 Parasite – € 34.949 / € 5.266.938 Il richiamo della foresta – € 25.414 / € 793.778 Cattive acque – € 15.583 / € 316.433 Sonic – il film – € 13.197 / € 2.267.841 La mia banda suona il pop – € 9.854 / € 286.250 Memorie di un assassino – € 7.154 / € 253.114 Lontano lontano – € 6.642 / € 54.895 Odio l’estate – € 6.349 / € 7.363.003

