Alla fine anche anche l’uscita in Cina diè stata rimandata a data da destinarsi per via dell’emergenza sanitaria collegata al Coronavirus.

In altri paesi asiatici, la release della pellicola resta, al momento, in agenda come al solito. Detto questo, la situazione, nel continente citato come altrove, è in costante evoluzione. È di ieri la notizia della chiusura per almeno due settimane di Tokyo Disneyland e degli Universal Studios Japan.

L’uscita di Mulan sul grande schermo in Italia è prevista per il 26 marzo 2020.