Secondo quanto riportato da Deadline Don Johnson affiancheràin, nuovo film targato Netflix che sarà scritto e diretto da

Il film è stato descritto come un thriller profondamente umano ma ad alta velocità che esplora le ingiustizie del sistema americano con scene action e con una suspence avvolgente e umorismo nero.

Insieme a a Johnson si aggiungono al cast del progetto anche Erin Doherty (The Crown), James Badge Dale (Hold The Dark), Zsane Jhe (Underground Railroad, Good Trouble) e James Cromwell (Jurassic World: Il regno Distrutto).

Saulnier, Anish Savjani, Neil Kopp e Vincent Savino si occuperanno della produzione del lungometraggio. Macon Blair e Louise Lovegrove saranno invece i produttori esecutivi.

Recentemente abbiamo visto Johnson in Cena con Delitto – Knives Out di Rian Johnson, nella serie della HBO Watchmen, ma anche in Vault e in Book Club – Tutto può succedere. Invece abbiamo visto Boyega in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e in Pacific Rim – La Rivolta.

FONTE: Deadline