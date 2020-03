Con un post su Twitter si è mostrato ai suoi utenti in uno scatto dal dietro le quinte di, e la cosa indica che le riprese del nuovo film dei Marvel Studios potrebbero essere cominciate.

Nella foto vediamo una donna che bada all’acconciatura dell’attore che si è scattato un selfie con un cellulare con una cover molto particolare: la scritta Assemble vi dice nulla?

“Oh ragazzi, ho il lavoro peggiore al mondo” ha scritto Liu come didascalia.

ugh guys my job is the worst pic.twitter.com/xOcH3vuJJx — Simu Liu (@SimuLiu) March 2, 2020

Il film Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings uscirà il 12 febbraio 2021 e avrà per regista Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) su uno script di Dave Callaham (Wonder Woman 1984, Spider-Man: Un Nuovo Universo).

Le riprese si terranno nel corso dell’anno in Australia che ospiterà, a partire da agosto, anche quelle di Thor: Love and Thunder.

Tony Leuing interpreterà il Mandarino mentre Simu Liu interpreterà il protagonista Shang-Chi. Nel cast anche Awkwafina.

Il personaggio è stato creato nel 1973 da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni).

Per il momento attendiamo un annuncio ufficiale sulle riprese di Shang-Chi con Simu Liu. Quanto attendete il film?