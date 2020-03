, attore e sceneggiatore del nuovo The Raid , ha svelato in una recente intervista di aver proposto ai Marvel Studios un film con protagonisticon le canzoni di

Nella sua storia vietata ai minori, Frank Castle si sarebbe rivelato “al corrente della minaccia che i supereroi e i cattivi rappresentano per l’umanità. Così Frank decide di dare la caccia alla persona che ritiene responsabile delle innumerevoli morte dei civili, colui che ha iniziato tutto riunendo queste armi di distruzione di massa: Nick Fury“.

Castle avrebbe poi scoperto di esser stato manipolato:

Scopre il doppio gioco alla fine del primo atto. Da quel punto in poi ci troviamo in una situazione da Quel treno per Yuma. Frank e Fury che scappano da tutti, eroi e cattivi. Un misto di Quel treno per Yuma e Léon con un pizzico di Winter Soldier.