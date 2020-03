Incassi ai minimi termini al box-office italiani: nonostante la riapertura dei cinema in Piemonte e Friuli, lunedì sono stati raccolti solo 156mila euro (con 29mila presenze), contro i 230mila euro (con 41mila presenze) di una settimana fa: un calo del 32%. La psicosi da Coronavirus e l’assenza di nuove uscite ormai da due settimane tiene alla larga gli italiani dalle sale anche nelle regioni in cui sono aperte, e bisogna sperare che le nuove uscite di questa settimana ( a partire da Volevo nascondermi, in arrivo domani ) abbiano un effetto positivo e sblocchino la situazione.

Sale in testa alla classifica martedì Bad Boys for Life, con 29mila euro e 1.3 milioni complessivi. Segue Parasite, con 19mila euro e un totale di 5.4 milioni di euro, mentre scende al terzo posto Gli anni più belli, con 18mila euro e un totale di 5.3 milioni di euro. Quarta posizione per Il richiamo della foresta, con 17mila euro e un totale di un milione di euro, mentre chiude la top-five Sonic – il film, con 9.300 euro e un totale di 2.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA LUNEDÌ 2/3/2020

Bad Boys for Life – € 29.655 / € 1.303.300 Parasite – € 19.255 / € 5.473.422 Gli anni più belli – € 18.114 / € 5.336.258 Il richiamo della foresta – € 17.423 / € 1.038.229 Sonic – il film – € 9.305 / € 2.406.579 Cattive acque – € 7.943 / € 412.248 La mia banda suona il pop – € 5.860 / € 360.098 Odio l’estate – € 4.628 / € 7.413.239 Memorie di un assassino – € 4.359 / € 296.276 Birds of Prey – € 3.106 / € 2.397.324

Potete commentare qui sotto o sul forum