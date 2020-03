Nel corso del Reel Blend Podcast , il regista di, Leigh Whannell, ha parlato del film “invisibili” come lodi

L’idea di un montaggio alternativo è per il regista “orribile”:

Nel mio caso non vorrei mai che da qualche parte esistesse un altro montaggio in competizione con quello originale. Voglio dire, le circostanze che hanno creato quella situazione, che possono essere orribili, sono completamente comprensibili. Ma personalmente la vedrei come una cosa terribile se ci fosse un montaggio di un mio film che nessuno ha visto. Nel corso degli anni abbiamo assistito a casi come: “James Cameron annuncia l’edizione Director’s Cut di Aliens”. Quando poi la vedi, lui la introduce e dice: “Ecco la versione di Aliens che ho sempre voluto che la gente vedesse“. E il mio pensiero è: “È una pazzia!“. Non fatelo…attenetevi a una versione definitiva del film. Odio l’idea di perdermi una versione che il regista voleva che noi vedessimo.

Al regista è stato poi chiesto un parere su Blade Runner, che ha avuto più di una edizione:

Ecco la situazione che definirei un incubo, l’idea che qualcuno cambi un mio film con la forza a tal punto da non riconoscermi più nella versione uscita. È un vero incubo che non vorrei mai vivere, ma magari anche io dovrò affrontarlo un giorno.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

