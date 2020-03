Discussing Film riporta in esclusiva di aver appreso che– regista della saga diad eccezione del primo film – dirigerà l’adattamento cinematografico diper la Chernin Entertainment e Netflix.

L’opera fumettistica, arrivata nel nostro paese inizialmente con il titolo Bubi nel Paese del dormiveglia e successivamente come Little Nemo, segue le un giovane ragazzo newyorkese e le sue bizzarri e surreali avventure scaturite dai suoi sogni.

Il film racconterà la storia di Nema che nella sua avventura sarà aiutata da una creatura metà uomo e metà mostro che sarà realizzata in digitale e per cui pare sia stato coinvolto Jason Momoa.

Momoa ha già lavorato con Lawrence alla serie Apple TV+ intitolata “See” che avrà anche una seconda stagione: finite le riprese, l’attore e il regista potranno dedicarsi a Little Nemo.

Non è la prima volta che Little Nemo è protagonista di un film: nel 1989 era infatti stato realizzato un lungometraggio anime, alla cui sceneggiatura avevano collaborato addirittura Chris Columbus e Moebius, che però si rivelò un flop incassando appena un terzo del budget speso per la produzione.

La produzione dovrebbe avere inizio in estate. In attesa di aggiornamenti ufficiali vi invitiamo a prendere la notizia come un voce di corridoio.

Che ne dite delle prime notizie sul film Netflix di Little Nemo?