Ben Affleck ci regala un aneddoto di quando non era ancora famoso.

Buffy l’ammazzavampiri, prima di diventare l’acclamata serie TV di Joss Whedon con Sarah Michelle Gellar durata per ben sette stagioni fra il 1997 e il 2003, è stato anche un fallimentare film uscito nel 1992 e diretto da Fran Rubel Kuzui sulla base di una sceneggiatura sempre del già citato Whedon.

Il cast di Buffy era, ovviamente, completamente diverso da quello della serie televisiva che sarebbe arrivata poi e comprendeva i nomi di Kristy Swanson, Luke Perry, Donald Sutherland, Hilary Swank e David Arquette.

Ma, con una fugace apparizione, c’era anche un attore che di lì a qualche anno avrebbe vinto, insieme a Matt Damon, il Premio Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale con Will Hunting – Genio Ribelle: parliamo, naturalmente, di Ben Affleck.

L’attore, durante una recente apparizione al The Jess Cagle Show su SiriusXM per la promozione stampa di Tornare a Vincere ha rivelato che quando vide il film per la prima volta ebbe modo di scoprire che la sua unica battuta era stata… ridoppiata!

A quanto pare, sono così terribile in quel film che la mia unica battuta – che era qualcosa tipo “prendi” mi pare – che a me era sembrata buona e che pareva gradita anche dalla regista… Sono andato a vedere il film – e non avevo preso i biglietti della premiere o robe del genere – e ho pensato “Ma quella non è la mia voce! Non sono io”. La regista aveva detestato così tanto la mia performance così tanto da ridoppiarla anche se avevo una sola battuta. Sì, sono stato doppiato in quel film. In inglese.

