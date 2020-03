Ve l’avevamo già anticipato nella nostra descrizione delle scene dimostrate al D23: nel film di Chloe Zhao in arrivo in autunno,– il personaggio interpretato da– sarà protagonista di una grande scena in stile Bollywood.

L’attore ha fornito un po’ di contesto in proposito durante un’intervista con il podcast New Hollywood:

Gran parte del film è ambientata nel presente e il mio personaggio, ad esempio, propone: “Va bene, dobbiamo nasconderci [sulla Terra], non diamo nell’occhio”. E poi diventa una star del cinema di Bollywood.

L’attore ha poi parlato del numero musicale e dell’importanza del coinvolgimento di attori e ballerini dell’Asia meridionale:

Siamo passati da nessuno a tanti in una sola scena. […] Ho partecipato per mesi a lezioni di ballo di Bollywood per prepararmi. Era un vero e proprio allenamento, anche perché, insomma…c’erano tipo 52 ballerini. 51 erano dei professionisti e poi c’ero io!

L’uscita è prevista per il 6 novembre del 2020.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete il film Marvel sugli Eterni e la scena in stile Bollywood? Ditecelo nei commenti o sul forum!