La Disney ha comunicato cheha raccolto 2 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera nei cinema americani. C’è molta attenzione, ovviamente, all’andamento che avrà il box-office negli Stati Uniti questo weekend: l’emergenza Coronavirus non ha ancora investito in pieno il più grande mercato cinematografico mondiale. Nel caso della pellicola dei Pixar Animation Studios, i dati delle anteprime sono inferiori a quelli di altri film Disney come Dumbo (2.6 milioni, 45.9 milioni nel weekend) e Monsters University (2.6 milioni, 82.4 milioni nel weekend) e più alti di film come Big Hero 6 (1.2 milioni, 56.2 milioni nel weekend) e Zootropolis (1.7 milioni, 75 milioni nel weekend). Dragon Trainer 3 alle anteprime raccolse 3 milioni e chiuse il weekend intorno ai 55 milioni di dollari, mentre Pets 2 raccolse 2.3 milioni alle anteprime e ne fece 46.6 nel weekend. Ecco quindi che le proiezioni attuali per Onward – Oltre la magia parlano di circa 40/45 milioni di dollari in tre giorni, una cifra inferiore alle previsioni di qualche giorno fa che erano superiori ai 50 milioni. Si tratterebbe comunque di un ottimo esordio per un film d’animazione originale. L’andamento, però, dipenderà anche da come si evolverà la questione Coronavirus negli USA nel corso del weekend.

Un altro film in ampia distribuzione in uscita questo weekend è The Way Back, con Ben Affleck: le previsioni attuali parlano di 5/10 milioni incassati in tre giorni.

Fonte: BOM